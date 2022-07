ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ವಿವಾದ: ಕೆನಡಾದ ಕನ್ನಡಿಗ ಸಂಸದ ಚಂದ್ರ ಆರ್ಯ ಬೇಸರ

ನವದೆಹಲಿ: ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲೀನಾ ಮಣಿಮೇಕಲೈ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ‘ಕಾಳಿ‘ ದೇವತೆ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನಡಾದ ಕನ್ನಡಿಗ ಸಂಸದ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆನಡಾ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಚಂದ್ರ ಆರ್ಯ ಅವರು ಲೀನಾ ಮಣಿಮೇಕಲೈ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ‘ಕಾಳಿ‘ ದೇವತೆ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಆಗಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ನಟಿ ಲೀನಾ ಮಣಿಮೇಕಲೈ ಅವರ ಕಾಳಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪುಗಳು ಜತೆಗೂಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಫೋಬಿಕ್ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವಿವಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಅಗಾಖಾನ್​​ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Painful to see Kaali poster by filmmaker Leena Manimekalai.

Past few years, traditional anti-Hindu and anti-India groups in Canada have joined forces resulting in Hinduphobic articles in media & attacks on our Hindu temples.

Apology from @AgaKhanMuseum is welcome & appreciated

— Chandra Arya (@AryaCanada) July 5, 2022