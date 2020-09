ಮೂರನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾದ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಲಸಿಕೆ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಘೋಷಣೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಡಿಸಿ: ಕೋವಿಡ್‌–19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾದ ಲಸಿಕೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್‌ ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾದ (AstraZeneca) ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್‌ ತಲುಪಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೇನು ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಲಸಿಕೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್‌ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಲಸಿಕೆಯ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ 80 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

President @realDonaldTrump just announced that AstraZeneca's vaccine has reached Phase 3 clinical trials! pic.twitter.com/3Hob4EiM8U

— The White House (@WhiteHouse) August 31, 2020