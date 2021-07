ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ‘ಸರ್‌, ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇದೆ,’

ಇದು, ಶುಕ್ರವಾರ ವರ್ಚುವಲ್‌ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದೇಶ.

President @JoeBiden holds a card handed to him by an aide that reads “Sir, there is something on your chin” while meeting with governors to discuss wildfire prevention on the White House Campus in Washington, Friday, July 30, 2021. ( @AP Photo/Andrew Harnik) @POTUS @AP_Images pic.twitter.com/uvjgsmQtnU

ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್‌ ಪ್ರೆಸ್‌’ನ ಫೋಟೊ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್‌ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬೈಡನ್‌ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಚುವಲ್‌ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬೈಡನ್‌ ಅವರ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹೋಲುವ ಪದಾರ್ಥವೊಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಚೀಟಿ ಓದುತ್ತಲೇ ಬೈಡನ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಡಿಯೊ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.

Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY

— RNC Research (@RNCResearch) July 30, 2021