ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಉಲ್ಬಣ: ಒಂದೇ ದಿನ 32,943 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ

ಬೀಜಿಂಗ್: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ 32,943 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3,103 ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು 29,840 ಲಕ್ಷಣ ರಹಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 2019ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ದಾಖಲಾದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 31,444 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಸುಮಾರು 66 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಝೇಂಗ್‌ಝೌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿರೋಧಿಸಿ ಝೆಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನೌಕರರು ಪೊಲೀಸರು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು.

China reports 32,943 new COVID cases on Nov 24 vs 31,656 a day earlier, reports Reuters

