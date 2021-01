‘ನಮ್ಮನ್ಯಾರೂ ತಡೆಯಲಾಗದು’ಎಂದಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಗ ಮಹಿಳೆ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಭವನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಅಮೆರಿಕದ ಏರ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಶ್ಲಿ ಬಬ್ಬಿಟ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೊ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೊ ಮೂಲದವಳಾಗಿದ್ದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗಳು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೊಲೀಸರು ಸತ್ತವರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯ, ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಡೇಟು ಬೀಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

