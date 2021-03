ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹಡಗು; ಜಾಗತಿಕ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ

ಕೈರೊ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಬಿಡ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಚಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿದೆ.

ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ಹಡಗು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಡಗನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಟಗ್ ಬೋಟ್‌ಗಳು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿವೆ.

ತೈವಾನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪನಾಮಾ ಮೂಲದ 400 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 'ಎಂವಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್' ಹಡಗನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಸ್‌ಸಿಎ) ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಐಎನ್‌ಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 59 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ನಾವು ಈ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಹಡಗು ಸಂಶೋಧಕ ರಂಜೀತ್ ರಾಜಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಇತರೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬುಧವಾರ ಆರು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೈಲ ವಿತರಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

