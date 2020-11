ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಮೆರಿಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಜೋ ಬೈಡನ್‌, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಶನಿವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಜೋ ಬೈಡನ್‌, 'ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು, ಜೈನರು, ಸಿಖ್ಖರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜಿಲ್‌ ಬೈಡನ್‌ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವು ಭರವಸೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

To the millions of Hindus, Jains, Sikhs, and Buddhists celebrating the Festival of Lights, @DrBiden and I send our best wishes for a #HappyDiwali. May your new year be filled with hope, happiness, and prosperity. Sal Mubarak. — Joe Biden (@JoeBiden) November 14, 2020

ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರುವ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌, 'ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Happy Diwali and Sal Mubarak! @DouglasEmhoff and I wish everyone celebrating around the world a safe, healthy, and joyous new year. — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 14, 2020

ಅಮೆರಿಕದ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ವೈಟ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.