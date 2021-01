ದೈತ್ಯ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ

ದುಬೈ: 8.2 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದೈತ್ಯ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ( ಪಾಪ್-ಅಪ್ ) ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ದುಬೈ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ, 19ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದುಬೈ ರಾಜ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ರಶೀದ್ ಬಿಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ಅವರ 15ನೇ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ದಿನದಂಗವಾಗಿ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್, ದೈತ್ಯಕಾರಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಿದ್ದರು.

ದುಬೈ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಯುಎಇ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗನಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಲ್ಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಾರಂಗಪಾಣಿಯ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ 100 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಕಲಾವಿದ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ ರಚಿಸಿದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ 8.20 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯು ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ 6.729 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

Ramkumar Sarangapani (UAE) had a busy #GWRDay - setting SIX new records!

His records include the largest magnet sentence and the smallest pack of cards... 🃏 pic.twitter.com/XDDLWDszJf

— Guinness World Records 2021 Out Now (@GWR) November 19, 2020