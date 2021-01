ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೋ ಬೈಡನ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್, ಲಿಂಕನ್ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪಿಡುಗಿನಿಂದಾಗಿ ಮಡಿದವರಿಗಾಗಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.

'ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ನಾವಿದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಆದರೂ ನಾವಿದರಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಲಿಂಕನ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಮುಂದೆ ಕೋವಿಡ್-19ನಿಂದಾಗಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜೋ ಬೈಡನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ನಡುವೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Washington DC: 191,500 US flags & 56 pillars of light placed at National Mall in honor of Americans who can't attend inauguration of President-elect Joe Biden & VP-elect Kamala Harris, due to COVID. Display is called 'Field of Flags'.

(Pic source: National Mall & Memorial Parks) pic.twitter.com/xrUELL7oeK

— ANI (@ANI) January 20, 2021