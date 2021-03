ಯಾಂಗೊನ್‌: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಕ್ತಪಾತವಾಗಿದ್ದು, ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 114 ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಶನಿವಾರದಂದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹತ್ಯೆಗೈದಿವೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರ ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆಯ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ನಾಗರಿಕರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೇನೆಯು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ದಿನದಂದೇ ಇಂತಹದೊಂದು ಹೀನಾಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಂಗೊನ್‌ನಲ್ಲಿ 27 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ. 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ.

