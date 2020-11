ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಜಾಬ್‌ (ತಲೆಗವಸು)ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಜೀನಾ ಆಲಿ ಧರಿಸಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಚರ್ಚ್‌ನ ಎರಡು ಮಸೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 51 ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಜೀನಾ (30) ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

#NewZealand Police have introduced a #hijab into their official uniform to encourage more Muslim women to join. New recruit Constable #ZeenaAli will become the first officer to wear the official hijab. pic.twitter.com/YQXKY5CHFC

