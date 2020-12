ಡೋವರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಿಖ್ಖ್ ಸಮುದಾಯವು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿಖ್ಖ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪಿಜ್ಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ 10,000 ಟ್ರಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಲು ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

Our volunteers who distributed hot meals to the trucker drivers caught up in #OperationStack in Kent today !

Thank you guys 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/hrZPFyqDmD

— Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) December 24, 2020