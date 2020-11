ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ

ಲಾಹೋರ್‌: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಶನಿವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಾಹೋರ್‌, ಕರಾಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರಾಚಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್‌ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Pakistan: Members of the Hindu community celebrated #Diwali at Karachi's Swami Narayan Temple which was illuminated to mark the occasion last night. pic.twitter.com/BaMc3dYKip

— ANI (@ANI) November 14, 2020