Video- ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸಚಿವೆ: ಕಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮೂದಲಿಕೆ

ಲಂಡನ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡೂ ಕೇಳರಿಯದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಆದೇಶದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ಕೆಸರೆರಚಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾದಿಬೀದಿ ಜಗಳವಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವೆ ಮರಿಯಮ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವರು ಮರಿಯಮ್ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮರಿಯಮ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದರೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀನು ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವವಳು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕರೆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.

Sad to see the toxic impact IK’s politics of hate & divisiveness has had on our brothers & sisters. I stayed & answered each & every question they had. Sadly, they are victims of IK’s propaganda. We will continue our work to counter IK’s toxic politics & bring people together https://t.co/KEgOPa5Y3p

