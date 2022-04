ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನವಾಜ್‌ ಷರೀಫ್ ತಮ್ಮ ಶೆಹಬಾಜ್‌ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್-ನವಾಜ್ (ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡರು.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಶೆಹಬಾಜ್‌ ಷರೀಫ್‌ (70) ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್‌ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಶೆಹಬಾಜ್.

ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಶೆಹಬಾಜ್‌, 'ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಮಾಜ, ವಕೀಲರು, ನನ್ನ ನಾಯಕ ನವಾಜ್‌ ಷರೀಫ್‌, ಆಸಿಫ್‌ ಝರ್ದಾರಿ, ಮೌಲಾನಾ ಫಝಲ್‌–ಉರ್‌–ರೆಹಮಾನ್‌, ಬಿಲಾವಲ್‌ ಭುಟ್ಟೊ, ಖಾಲಿದ್‌ ಮಕ್ಬೂಲ್‌, ಖಾಲಿದ್ ಮಗಸಿ, ಮೋಸಿನ್‌ ದವಾರ್‌, ಅಲಿ ವಾಝಿರ್‌, ಅಮಿರ್‌ ಹೈದರ್‌ ಹೋಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Special thanks to media, civil society, lawyers, my Quaid Nawaz Sharif, Asif Zardari, Maulana Fazal-ur-Rehman, Bilawal Bhutto, Khalid Maqbool, Khalid Magsi, Mosin Dawar, Ali Wazir, Amir Haider Hoti & leaders & workers of all political parties for standing up for the Constitution!

