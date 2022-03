ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಇದೀಗ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್‌ಗೆ ಯುದ್ಧದ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಕರಡಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು, ‘ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.

ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಿಟ್ರಿ ರೊಗೊಜಿನ್, ನೀನಿನ್ನು ಅಲ್ಪ.. ದುರ್ಬಲ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸು ಎಂದು ಟ್ವಿಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಕರಡಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಎಸೆಯುವ ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೀವು ಕಠಿಣ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! ಸರಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ಕರಡಿಯನ್ನು ಸಹ ತರಬಹುದು’ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.

I see you are a tough negotiator!

Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022