ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್‌ ಸಬ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಐದು ಮಂದಿ ಗುಂಡೇಟು ತಗುಲಿದೆ.

'ಸನ್‌ಸೆಟ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಸಮೀಪದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ನಗರದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಹಂತಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಳಸುವಂತಹ ನಡುವಂಗಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

In regard to multiple people shot at 36th Street subway station in Brooklyn, there are no active explosive devices at this time. Witnesses are asked to call NYPD Crime Stoppers at 800577TIPS. Please stay clear of area. More provided info when available: New York City Police Dept

