ಕೇಪ್‌ ಕ್ಯಾನಾವೆರಲ್‌: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ರಾಕೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ವ್ಯೋಮ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಶನಿವಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್‌ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಸಾದ ಕೆನೆಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ್ದ ರಾಕೆಟ್‌, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಭೂ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಜೆರೆಡ್‌ ಐಸಾಕ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿಯಾನ್‌ ಪ್ರೊಕ್ಟರ್‌ (51), ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಹ್ಯಾಲೆ ಆರ್ಕೆನೆಕ್ಸ್‌ (29) ಹಾಗೂ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಿಸ್‌ ಸೆಂಬ್ರೋಸ್ಕಿ (42) ಅವರನ್ನು ಜೆರೆಡ್‌ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.

ನಾಲ್ಕೂ ಜನರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೇಂಟ್‌ ಜೂಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಷೇರುಪೇಟೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉಕುಲೆಲೆ (ಗಿಟಾರ್‌ ರೀತಿಯ ಪುಟ್ಟ ವಾದ್ಯ) ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು.

ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಆರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ನಡೆಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

Welcome back to Earth, @ArceneauxHayley, @rookisaacman, @DrSianProctor, and @ChrisSembroski!#Inspiration4’s mission doesn’t end here — help us reach our $200 million fundraising goal for @StJude! https://t.co/NBUL2e3f4x pic.twitter.com/hhNQydWVJJ

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 19, 2021