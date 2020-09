ತೈಪೆ: ಚೀನಾವು ತೈವಾನ್‌ನತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

ತೈವಾನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದ, ತೈವಾನ್‌ ಮಟ್ಟಿಗೆ ‘ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಲೀ ಟೆಂಗ್‌ ಹೂ (97) ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ತೈವಾನ್‌ನಿನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಲೀ ಅವರು ಜುಲೈ 30ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲೆಥಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೈವಾನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತ್ಸೈ ಇಂಗ್‌ ವೆನ್‌, ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೀತ್‌ ಕ್ರಾಚ್‌ ಅವರು ಲೀ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೀತ್‌ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರಳಿರುವ ಚೀನಾವು, ತೈವಾನ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ 18 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿತ್ತು.

Sep. 18, two H-6 bombers, eight J-16 fighters, four J-10 fighters and four J-11 fighters crossed the midline of the #TaiwanStrait and entered #Taiwan’s southwest ADIZ. #ROCAF scrambled fighters, and deployed air defense missile system to monitor the activities. pic.twitter.com/sGaxXlO0BT

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) September 18, 2020