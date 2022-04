ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಿಎಂ ಹಸೀನಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ತಾಯಿ: ತಸ್ಲಿಮಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್‌ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್‌ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮೊದ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕುರಾನ್‌ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್‌ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಸೀನಾ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಸ್ಲಿಮಾ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A science-teacher is in jail in Bangladesh for not admitting that the Quran is based on science and Muhammad was the greatest scientist in the world. Bangladesh is becoming a country of Islamists and Hasina is the mother of all Islamists.

— taslima nasreen (@taslimanasreen) April 7, 2022