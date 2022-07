Video: ಪ್ರಜ್ಞೆತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌

ಲಂಡನ್‌ (ಪಿಟಿಐ): ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಚುನಾವಣಾ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಪ್ರಜ್ಞೆತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿರೂಪಕಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು.

ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್‌ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಲಿಜ್‌ ಟ್ರಸ್‌ ಅವರು, ನಿರೂಪಕಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಬಿದ್ದರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತು, ನಿರೂಪಕಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

‘ದಿ ಸನ್‌’ ಮತ್ತು ‘ಟಾಕ್‌ ಟಿ.ವಿ’ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದವು. ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಕೇಟ್ ಮೆಕೆನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಂತರ, 30 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು. ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೊಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಾನೆಲ್‌ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ.

#TalkTV WTF has just happened in the Conservative leaders debate? Has the presenter just collapsed? pic.twitter.com/K26LZwLEV0

— Chris (@tringgooner) July 26, 2022