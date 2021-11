ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೈಡನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಬೈಡನ್ ಮತ್ತು ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ 90 ನಿಮಿಷ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

‘ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 15, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ‘ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆನ್ ಸಾಕಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, ‘ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ‘ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಡನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ದೇಶ, ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಬಗೆಗಿನ ನಿಲುವನ್ನು ನೇರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

President Joe Biden to virtually meet Chinese President Xi Jinping on November 15 to discuss ways to responsibly manage competition between US and China. President Biden will make clear US' intentions and be clear about country's concerns with China: Press Secretary, White House pic.twitter.com/OpynVcArCS

— ANI (@ANI) November 12, 2021