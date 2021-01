ಟ್ರಂಪ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ 25 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೇರಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಂವಿಧಾನದ 25 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸದನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ನೀವು ಮತ್ತು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮತ್ತು ನಾನು 25 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹೇರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಪೆನ್ಸ್, ಸದನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಪೆನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಂತಹ ಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 25 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ವಯ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಪೆನ್ಸ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಪೆನ್ಸ್ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಬಳಿಕವೂ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ 25ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಮಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

A resolution to urge US Vice President Mike Pence to use the 25th Amendment to oust President Donald Trump advances in the House, even though the vice president says he opposes invoking it: Reuters https://t.co/a1MQOUfdJM

— ANI (@ANI) January 13, 2021