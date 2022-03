ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು

ಕೀವ್: ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸೇನಾ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಉಕ್ರೇನ್‌–ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌–112ರ ಲೇಸ್ಯಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆರಿ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು 'ಕೀವ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌' ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Today, in the field conditions of #UkraineRussiaWar , two fighters of the 112 brigade of the territorial defense, Lesya and Valeriy got married. The military chaplain married them. pic.twitter.com/5g7MNDQ5zZ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಒಡೆಸ್ಸಾದ ಶಿಬಿರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವೆಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನತಾಲಿಯಾ ವ್ಲಾಡಿಸ್ಲೇವ್‌ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣವು 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಟ್ಸಿಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ.

🇺🇦 Soldiers Lesya and Valeriy of the 112 Brigade of the Territorial Defense were married today.https://t.co/zqGmwpAtmt

May they live long and prosperous lives.

🙏 Thankful for their bravery and their service.

Glory to #Ukraine️ 🌻#DemVoice1 #ONEV1 Z21 #wtpBLUE pic.twitter.com/Dte2WaVC1W

— Carmen Goodwin, PhD😷☕🌶 💛🇺🇦 🚫by@MorningAnswer (@TCRG2012) March 6, 2022