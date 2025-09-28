ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರೈತರ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಸಸಿಮಡಿ

ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:52 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:52 IST
ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸಿಗಳು ಫಸಲು ನೀಡಿದಾಗ...
ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟದ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸಿಮಡಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟದ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ರೈತರೊಬ್ಬರು ನೀರುಣಿಸಿದರು ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
AgriculturalplantNurseryAgro Farming

