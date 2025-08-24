ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
‘ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ’ ಕಲೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಚಿಣ್ಣರು!

ಗಣಂಗೂರು ನಂಜೇಗೌಡ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:30 IST
ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಯತ್ನ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ‘ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ’ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Yakshaganaperformance

