‘ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ’ ಕಲೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಚಿಣ್ಣರು!

ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಯತ್ನ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು 'ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ' ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಕೂಡ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟವರಂತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಲೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿಣ್ಣರ ಅಮಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವಾಭಿನಯ ಬೆರುಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಸಿ ಕಲೆಯಾದ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಉಸಿರಾಡುವವರಂತೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ 'ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ' ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೂ ತಲೆದೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

21 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ 'ಕಾಳಗ'

ಈ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ' ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 21 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಕೋಲಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ.

ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸುಗ್ಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕೋತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ–2024 ನಾಟಕೋತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತು.

ಕಥಾವಸ್ತು:

ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯ ಈ ನಾಟಕ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ದದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸನ್ನಿವೇಶದ ನಡುವೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ದ್ರೌಪದಿ, ಮಾಯಾಕೃಷ್ಣ, ಕರ್ಣನ ಸಾರಥಿ ಶಲ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ.ಮಾ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣ(ಶರತ್), ಅರ್ಜುನ (ತೇಜಸ್), ಕೃಷ್ಣ(ನವ್ಯಾ), ದುರ್ಯೋದನ(ದರ್ಶನ್), ದುಶ್ಯಾಸನ(ಪೃಥ್ವಿಕ್), ದ್ರೌಪದಿ(ಪೂರ್ವಿಕಾ), ಮಾಯಾಕೃಷ್ಣ(ಭವ್ಯಾ), ಶಲ್ಯ(ದಿವ್ಯಾ) ಅಮೋಘವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ಣ–ಅರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್. ಬಡಿಗೇರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ತಲಕಾಡು, ಮದ್ದಳೆ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖವಾಣಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರದ್ದು. ಈ ಅನುಭವಿಗಳ ತಂಡ ಜತೆಗೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿನಯ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳಾದ ಎಚ್