<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತನಿಷ್ಕಾ ಕಪಿಲ್ ಕಾಲಭೈರವ ಅವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p><p>ರಾಂಚಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿನ ಹೋಟವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ಕಾ ಅವರು 11–6, 11–7, 11–8 ರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಹೋನಾ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ಕಾ 11–8, 11–8, 11–7ರಿಂದ ತಮಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಶ್ರೀಜನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು.</p>