Pottery Art: ಬದುಕು ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆಗಳು...

Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಚಿತ್ರಗಳು: ತಾಜುದ್ದೀನ್‌ ಆಜಾದ್‌
ಸುಟ್ಟ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೀವತಳೆದ ಹಣತೆ
ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಹೀಗೆ...
KalaburagiClay lampsPottery

