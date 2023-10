ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯಂತಹ ಯೋನ್‌ ಫೊಸ್ಸೆ ಕೃತಿಗಳು

ಫೊಸ್ಸೆ ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಬೆಕೆಟ್‌ನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘನೀರ್ಭವಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮುರಿಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಬೆಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳೂ ಆ ಭಾಷೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಫೊಸ್ಸೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: Theatre is very old-fashioned art form. It existed before capitalism, before communism, before industrialism, before mass production. Perhaps because it is pre-modern, theatre feels right for our times.