Endangered Fish: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ‘ಅವ್ಲ ಮೀನು’

<p>ಬಾಣಂತಿ ಚಾಕರಿಕೆ,</p>.<p>ಕಡು ಕಷ್ಟ ಮಾಹಾ ತಾಯಿ.</p>.<p>ಗುಂಡಿಯ ಹುಡುಕಾಡಿ,</p>.<p>ಅವ್ಲ ಮೀನ ತರು ತಾಯಿ</p>.<p>ಎನ್ನುವ ಜನಪದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಲ ಮೀನಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವ್ಲ ಮೀನಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಮೀನುಪ್ರಿಯರೂ ವಿರಳ. ಕಾರಣ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಈ ಮೀನುಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ಮುಳ್ಳಿರದ, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಜಾರುವ, ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೇಲೂ ಬಹಳ ಸಮಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ, ನಂಜಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದ, ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಉಣ ಬಡಿಸುವ ಈ ಮೀನನ್ನು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯದ ಮೀನು ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮುರ್ರೆಲ್ ಮೀನಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಮೀನುಗಳು ದುಂಡು, ಮುರ್ದುಂಡು ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಗುಡ್ಡದ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾತಿಯ ಮೀನಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗಾಳ, ಬಲೆ, ಬಂದೂಕು ಬಳಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡು ಅಡಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಇವು ಐದು ಕೇಜಿಯವರೆಗೆ ತೂಗುತ್ತವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾರುವುದರಿಂದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತುಂಡರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅವ್ಲ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾರು, ಫ್ರೈ, ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>