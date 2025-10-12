ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿ. ಎ. ಅವರ ಕವನ: ಕಾಗದದ ದೋಣಿ

<p>ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ <br>ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕದನದ ಸುದ್ದಿ <br>ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ <br>ಅಷ್ಟೇನೂ ಫರಕು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಈಗ <br>ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಿಗೂ ಕದನಕೂ ಬಾಜಿ <br>ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ಈಗ </p>.<p>ನಡುಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಪಡೆದ <br>ಬಲು ಸಂಕೋಚದಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ <br>ಕವಿತೆ.</p>.<p>ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡು ಸುಡುವ ಸುದ್ದಿ ಸಿಡಿ <br>ಮದ್ದಿನ ಸದ್ದು <br>ಪಾದವೂರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉರಿ ಉರಿ ನೆಲ <br>ಕೈವೂರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತಾಗುವ ಕಿಡಿ <br>ಹುಡುಗಿ ಕಾಲಡಿಯ ಮದರಂಗಿ <br>ಬೆಂಕಿ-ಕಿಡಿ ಹೂ <br>ತೀಡಿ ಬಂದ ನೋವ ಗಾಳಿ ತಾಗಿ ಹಾ ! </p>.<p>ಪರಿಚಿತ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ <br>ಎಡವಿ ಬೀಳುವ ತಾಯಿ <br>ಹಿಡಿಯನ್ನಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸಿ ಮರು ಮರುಗಿ ಮಲಗುವ ಕರುಳ ಕುಡಿ <br>ಹಳೆಯ ರೂಪಕಗಳ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ <br>ಹೊಸ ವೇಷದಲಿ ಹರಿವ ನೆತ್ತರ ಹೊಳೆ </p>.<p>ಹಗೆ ಹಗೆಯ ಹೊಗೆ ಕುಹುಕ ನಗೆ <br>ಗಡಿ ದಾಟಿ ಊರ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆ <br>ಬಿದ್ದ ಕದನ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಈಟಿ ನೋಟದೊಳಗೆ<br>ಎದೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲಿ ಹರಿತ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿ ಬೆಳೆ </p>.<p>ಕವಿಗಳು ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲಿ <br>ಯೋಧರು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿ <br>ಕವಿತೆ ಮೊದಲೋ ಕತ್ತಿ ಮೊದಲೋ <br>ಬೆಂಕಿ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಕಾವು <br>ಸದನದಲ್ಲೂ ಕದನ ಮುಂದುವರೆದು <br>ಪುಟ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಅದೇ ವರದಿ </p>.<p>ಗಂಧಕದ ಗಾಳಿ ಕುಡಿ ಕುಡಿದು <br>ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲಿ ಎದ್ದ ಮಕ್ಕಳು <br>ಸಂಜೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ <br>ಮಡಚಿ ಕಾಗದದ ದೋಣಿ ಮಾಡಿ ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>