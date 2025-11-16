ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture short story
ADVERTISEMENT

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ | ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಶೇಖರ್ ಕಥೆ: ವರಹಾ ಪ್ರಸಂಗ

ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಶೇಖರ್
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಶೇಖರ್

ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಶೇಖರ್

KannadaKannada literatureShort StoryKannada Short Story

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT