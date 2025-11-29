ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu astrology
ADVERTISEMENT

ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ: ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಹತ್ವವೇನು?

ಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
ಎಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ
ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಿ: ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ
ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಿ: ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ
AstrologyMahabharataBhagavadgitaastrologer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT