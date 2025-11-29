ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ: ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಹತ್ವವೇನು?

<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ಸೋಮವಾರ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ.ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಿ: ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p><p>ಈ ದಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ಮಂತ್ರ:</strong></p><p><em><strong>’ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸು ದೇವಾಯಹರೇಪರಮಾತ್ಮನೇ’</strong></em></p><p><em><strong>ಪ್ರಣತ: ಕ್ಲೇಶ ನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ’</strong></em></p><p>ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>