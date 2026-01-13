ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ–ಕುಜ ಮಹಾಯೋಗ; ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ

<p>2026ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗಲೇ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಯುತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ತನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ರಾಜಕಾರಕ, ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಭೂಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವ ಮಹಾಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಫಲದೀಪಿಕಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ</strong></p><p> ‘ರವಿಣಾ ಸಹಿತೋ ಭೂಮಿಪುತ್ರಃ ಸ್ಥಿರಧನಪ್ರದಃ।’</p><p>ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆ ಮಂಗಳ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಥಿರವಾದ ಧನ – ಅಂದರೆ ಮನೆ, ಜಮೀನು, ಆಸ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಯೋಗದಿಂದ ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಬಲ; ವಿವಾಹ ಯೋಗ.<p><strong>ವೃಷಭ ರಾಶಿ</strong></p><p>ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರವಿ–ಕುಜ ಯುತಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಹುಕಾಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜಮೀನು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಚಲನೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ ಗ್ರಂಥ ತಿಳಿಸುವಂತೆ</strong></p><p> ‘ಭಾಗ್ಯಸ್ಥೇ ಭೂಮಿಪುತ್ರೇ ರವಿಯುಕ್ತೇ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿಲಾಭಃ।’</p>.ಸಂಕ್ರಾಂತಿ: ಎಳ್ಳು ಆಚರಣೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, 'ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನಾ' ಪದ್ಧತಿಯೂ ಹೌದು.<p><strong>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ ಇದೆ. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.</p><p><strong>ಸರಾವಳಿ ಗ್ರಂಥ ತಿಳಿಸುವಂತೆ</strong></p><p> ‘ಕುಜಾರ್ಕಯೋಃ ಯೋಗೇ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯಭೂಲಾಭಃ।’</p>.ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ: ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.<p><strong>ಧನು ರಾಶಿ</strong></p><p>ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರವಿ–ಕುಜ ಯೋಗ ಧನಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಜಮೀನು ಮಾರಾಟದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ, ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾಲ. ಭೂಮಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ.</p><p><strong>ಫಲದೀಪಿಕಾ</strong>:</p><p>‘ಧನಸ್ಥೇ ರವಿಕುಜಯೋಃ ಭೂಸಂಪದ್ವೃದ್ಧಿಃ।’</p>.ಸಂಕ್ರಾಂತಿ... ಭೂಮಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮ .<p><strong>ಮಕರ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಮಕರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು, ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಹೊಂದುವ ಆಸೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಧ್ಯ. ರವಿ–ಕುಜ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಕೊಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಪರಾಶರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಲಗ್ನೇ ರವಿಕುಜಯೋಗೇ ಭೂಮಿಪತ್ಯಂ ಲಭೇತ್।’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕುಂಭ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ಜಮೀನು, ಮರೆತುಹೋದ ಫ್ಲಾಟ್, ಕಾನೂನು ವಿವಾದದ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಜಾತಕ ಪಾರಿಜಾತ ಗ್ರಂಥ ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ</strong></p><p> ‘ರಹಸ್ಯಸ್ಥೇ ಕುಜಾರ್ಕಯೋಃ ಗುಪ್ತಧನಭೂಲಾಭಃ।’</p>.<p><strong>ಮೀನ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಲಾಭಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಲಾಭ, ಮನೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯಶಸ್ಸು – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಫಲದೀಪಿಕಾ:</strong></p><p>‘ಲಾಭಸ್ಥೇ ಭೌಮಸೂರ್ಯಯೋಃ ಭೂಸಂಪತ್ತಿವೃದ್ಧಿಃ।’</p><p>ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ – ರಾಜವರ್ಧನ ಮಣಿ</p><p>ಈ ರವಿ–ಕುಜ ಮಹಾಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಸಹಸ್ರ ರವಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ ‘ರಾಜವರ್ಧನ ಮಣಿ’ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ. ಇದು ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>