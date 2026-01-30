ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ‌ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜನು (ಮಂಗಳ) ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ (ಸೂರ್ಯ). ರವಿ ಮತ್ತು ಕುಜ ಎರಡೂ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಶಿಸ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಫಲ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನ ಸಂಚಾರ; ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮದ ಕಾಲ.<p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಶತ್ರುಭಯನಾಶಕಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ಶತ್ರುಭಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ಷಷ್ಠ ಭಾವ</strong></p><p>ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಷಷ್ಠ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಷಷ್ಠ ಭಾವವು</p><ul><li><p>ಶತ್ರುಗಳು</p></li><li><p>ರೋಗ</p></li><li><p>ಸಾಲ</p></li><li><p>ಸ್ಪರ್ಧೆ</p></li><li><p>ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ</p></li><li><p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಗಳು</p></li></ul><p>ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:</strong></p><p>‘ಷಷ್ಠಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಜಯಪ್ರದಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಷಷ್ಠ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಜನು ಜಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗ, ಕಾನೂನು, ಪೊಲೀಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಅನುಕೂಲಕರ.</p><p>ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೇ?.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.<p><strong>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಿಚಾರ</strong></p><p>ಷಷ್ಠ ಭಾವದ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳಿತು.</p><p><strong>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:</strong> ಕುಜ ಷಷ್ಠ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ, ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ಜ್ವರ, ಗಾಯಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.</p><p><strong>ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: </strong>ಈ ಸಂಚಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾಲ. ಹಳೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಕೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.</p><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ:</strong></p><p>ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋಪ, ದರ್ಪ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿನಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p>.<p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><p>ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಶಕ್ತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಾಕ್ಯ:</strong></p><p>‘ಮಂಗಳಸ್ಯ ಶಾಂತಿರ್ಜಪದಾನೈಃ ಶತ್ರುನಾಶಿನೀ’</p><ul><li><p>ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>‘ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ’ ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಸೇವಾಭಾವ</p></li><li><p>ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ</p></li></ul><p><strong> ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶ </strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರು ಜಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ನೀಡುವ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ – ಜಯ</p></li><li><p>ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ – ಆರೋಗ್ಯ</p></li><li><p>ವಿನಯ ಇದ್ದರೆ – ಶಾಶ್ವತ ಗೌರವ</p> </li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>