ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeautomobilevehicle world
ADVERTISEMENT

EV ಕಾರುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೈಪೋಟಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಸ್ಲಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಚೀನಾದ ಬಿವೈಡಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 8:05 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 8:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AutomobileTESLACarBattery VehicleEV

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT