ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebeauty
ADVERTISEMENT

‌ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಅರಿಯಿರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ಳಿರಿ!

ವಿದ್ಯಾ ಹಂಚಿನಮನಿ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್‌. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ನನಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ?’
Fashiondress codedressskin tone

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT