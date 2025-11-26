ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿ: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ?

<p><strong>ಗೋವಾ</strong>: ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ( ಜನವರಿ 26ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರವರೆಗೆ) ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 90 ಜನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 6 ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಲಿವೆ.</p><p>ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವೆರ್ನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿರುವ 1919 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಮೈಕಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಡೇಲ್ ಸ್ಟೈನ್, ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್ರಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಲೀಗ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ‘ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಭಾರತ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಖಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಭಾರತ.ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್: ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ