ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 64 ಪೈಸೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹ!

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 64 ಪೈಸೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 24 ಪೈಸೆ ಸಾಲದಿಂದ, 10 ಪೈಸೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತದಂತಹ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು 2 ಪೈಸೆ ಸಾಲೇತರ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಿಂದ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ 21 ಪೈಸೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ 18 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) 15 ಪೈಸೆ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ.</p><p>ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದ 6 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದಿಂದ 4 ಪೈಸೆ ಗಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.</p><p>ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 20 ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ 22 ಪೈಸೆಯಷ್ಟಿದೆ.</p><p>ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 11 ಪೈಸೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 17 ಪೈಸೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 8 ಪೈಸೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 7 ಪೈಸೆ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 6 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು 2 ಪೈಸೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 7 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>