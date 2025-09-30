<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ಹಬ್ಬಗಳ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಆರು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡ 21ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ತಂತ್ರಾಂಶ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೂನಿಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದ 4 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯು ಕೂಡ ಅದೇ ದಿನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಯೂನಿಕಾಮರ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿರುವ ವಹಿವಾಟು ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ಆರು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 85ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ತಾವು ಬಯಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೂನಿಕಾಮರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 58ರಷ್ಟು 2ನೆಯ ಹಾಗೂ 3ನೆಯ ಹಂತಗಳ ನಗರಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ. ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, 2ನೆಯ ಹಾಗೂ 3ನೆಯ ಹಂತಗಳ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>