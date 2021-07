Amazon Prime Day: ಜುಲೈ 26ರಂದು ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಮುಖ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣ ಅಮೆಜಾನ್, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜುಲೈ 26 ಮತ್ತು 27ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫರ್ ಸೇಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಲಿದೆ.

ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗ್ಯಾಜೆಟ್, ಫ್ಯಾಶನ್, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಪರಿಕರಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

Get ready to dive into the ocean of great deals, blockbuster entertainment, and new launches this #AmazonPrimeDay on 26th and 27th July. #DiscoverJoy Join Prime Now pic.twitter.com/AKKbgepyB4

