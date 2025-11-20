ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ದರ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿ

ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:58 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:58 IST
ರಬಕವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 80 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಧರೆಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ರೈತ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹2,400 ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ.
ವಿ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
