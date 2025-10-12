<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಿ ಬಿಯರ್ ಉದ್ಯಮವು ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಮದು ಅಡ್ಡಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊರತೆಯು ಬಿಯರ್ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>500 ಮಿ.ಲೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯು ಬಿಯರ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 12 ಕೋಟಿಯಿಂದ 13 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ₹1,300 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ರೀವರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಎಐ) ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.</p>.<p class="title">2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಿಐಎಸ್ (ಭಾರತೀಯ ಮಾನಕ ಬ್ಯೂರೊ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೇಯಗಳ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p class="title">ಪೇಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಂದಿನ ಆರರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p class="title">ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಯಮ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಉದ್ಯಮವು ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಸು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಿಎಐ ಸರ್ಕಾರದ ಕದ ತಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p class="title">ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆತರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಉದ್ಯಮದ ವಾದ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>