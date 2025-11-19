ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಗುರಿ

ವಿಜಯ್ ಜೋಷಿ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:25 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:25 IST
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕಾಫಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಎಂ.ಜೆ. ದಿನೇಶ್, ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
