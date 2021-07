ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಠೇವಣಿದಾರ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಖಾತರಿ ಮಸೂದೆ 2021ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಠೇವಣಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಶಾಖೆಗಳು ಈ ಮಸೂದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Each depositor's bank deposit is insured up to Rs. 5 lakh in each bank for both principal & interest.

Increase of insured amount from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakh will cover 98.3% of all deposit accounts and 50.9% of deposit value.

- Union Minister @nsitharaman #CabinetDecisions pic.twitter.com/4m4Hyog9tl

— MIB India 🇮🇳 #Cheer4India (@MIB_India) July 28, 2021