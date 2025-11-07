ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ: ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಗ್ರಹ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:10 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SBIbankFinance MinisterNirmala seetaramanLocal Language

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT