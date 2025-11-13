Gold, Silver Rate | ಚಿನ್ನದ ದರ ₹3 ಸಾವಿರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹7,700 ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಚಿನಿವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (ಶೇ 99.9) ₹3 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,30,900 ಆಗಿದೆ.</p><p>ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (ಶೇ 99.5) ಸಹ ₹3 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ ₹1,30,300ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,27,300 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹7,700 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹1,69,000 ಆಗಿದೆ.</p><p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹5,540 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ₹1,61,300ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>