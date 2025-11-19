ಜಿಯೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 3: ಎ.ಐ. ಸೌಲಭ್ಯದ ಉಚಿತ ಬಳಕೆ ಅವಕಾಶ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಎ.ಐ. ಪರಿಕರವಾಗಿರುವ ‘ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ’ವನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ, ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೊ ಕಂಪನಿಯು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆಯ 18 ತಿಂಗಳ ಚಂದದಾರಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ₹35,100 ಎಂದು ಜಿಯೊ ಹೇಳಿದೆ. ‘ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5ಜಿ’ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಗೂಗಲ್ ಎ.ಐ. ಪ್ರೊ’ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ನಡುವಿನವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೈ ಜಿಯೊ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ‘ಜೆಮಿನಿ 3’ಯನ್ನು ತಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ‘ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾದರಿ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.</p>.<p>ವಿವರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ 3 ಆವೃತ್ತಿಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದೆ, ಸೃಜನಶೀಲ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಬಳಕೆದಾರರು ಇರಿಸುವ ಮನವಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದರ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ 3 ಬಹಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ದೇಶದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಯು ಎ.ಐ. ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಯೊ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>