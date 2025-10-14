<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹1.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ.</p>.<p>ಎ.ಐ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೇಂದ್ರವು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಗಾವಾಟ್ ಗಾತ್ರದ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 30 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಆಚೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎ.ಐ. ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಇಂಧನದ ಪೂರೈಕೆ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಒಡೆತನದ ಅದಾನಿ ಕನೆಕ್ಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದೆ. ₹1.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ವರ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟನ್ನು ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ಬಳಸಲಿದೆ! ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದಿಂದ ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಇಂಧನದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಎ.ಐ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇದು ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>