<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಎಸ್ಯವಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಸಾನ್ ಮೋಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ದರವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ದರಕ್ಕೆ ಕಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಔಡಿ ಕಾರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಔಡಿ, ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯು ₹2.6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹7.8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ₹4.48 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯು ₹48,513ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯು ₹4.48 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂಜಿ ಮೋಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯು ₹54 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹3.04 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p><strong>₹20 ಲಕ್ಷ ಇಳಿಕೆ:</strong> ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯು ₹20.8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>